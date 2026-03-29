Napoli Conte sceglie la via del patteggiamento dopo gli insulti a Manganiello | multa ma niente squalifica!

Un ex calciatore noto per la sua carriera ha deciso di optare per il patteggiamento in seguito a un procedimento legale relativo a insulti rivolti a un ufficiale di gara durante una partita. La decisione è stata presa dopo un accordo tra le parti, con il pagamento di una multa, mentre la squalifica non è stata confermata. La vicenda ha coinvolto anche le autorità sportive e legali competenti.

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