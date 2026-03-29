Durante la partita Napoli-Como del 11 febbraio, il tecnico ha pronunciato insulti nei confronti dell’arbitro. In seguito, è stato deciso di non applicare la squalifica, e l’allenatore ha optato per un patteggiamento che ha portato a una multa economica. La decisione è stata comunicata ufficialmente, evitando così ulteriori provvedimenti disciplinari.

Antonio Conte ha evitato la squalifica dopo gli insulti all’arbitro Manganiello in Napoli-Como di Coppa Italia dell’11 febbraio: il tecnico ha patteggiato con una sanzione economica. Conte: da 4 giornate di stop a 6mila euro di multa. Come rivela il Corriere dello Sport, il rischio iniziale era minimo 4 giornate di squalifica secondo l’articolo 36 del codice di giustizia sportiva per condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara. Conte ha invece raggiunto un accordo con la Procura Federale: il tecnico ha pagato una multa da 6mila euro, interamente devoluta in beneficenza a un’associazione nazionale che si occupa di cura domiciliare per malati di tumore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Como, la rivelazione sulla non squalifica di Conte: ecco come l’ha evitata!

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