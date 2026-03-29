Nando Sanvito | Giornalista per caso dopo un tentativo di colpo di Stato Diventai nonno e andai in pensione in anticipo

Nando Sanvito, storico inviato e bordocampista di Mediaset, si racconta in un’intervista a Fanpage.it. Ricorda di essere diventato giornalista per caso, dopo un tentativo di colpo di stato, e di aver deciso di andare in pensione in anticipo dopo aver avuto un nipote. Sanvito spiega anche come sono iniziati i suoi primi passi nel mondo dei media, attraverso Telecapodistria e la Fininvest.

Lo storico inviato e bordocampista Mediaset si racconta a Fanpage.it: “I primi passi in Fininvest tramite Telecapodistria. Tra i miei scoop la lite tra Galliani e Conte. Mi nascosi dietro ad una fioriera. Nessuna nostalgia, oggi scrivo e racconto storie di sport in giro per l’Italia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora c’è fiducia!Diaby Inter, si riapre la pista! Colpo di scena dopo il tentativo in extremis: ora c’è fiducia! Lookman Atltetico Madrid, è fatta per l’addio... Riscatto laurea: tre anni di pensione in anticipo, ma conviene?Sommario: Una lavoratrice nata nel 1969 con contributi dal 1996 si chiede se il riscatto della laurea possa anticipare la sua pensione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nando Sanvito SUPERLEGA EUROPEA/ Esclusiva Barca, Real, Milan, Inter e Juventus in guerra con l’Uefa!NANDO SANVITO giornalista sportivo di Mediaset rivela un interessante retroscena: la guerra tra le squadre più importanti d'Europa e la possibile nascita di una Lega Europea Una Superlega europea ... ilsussidiario.net Sport e formazione: all’Istituto Tirinnanzi di Legnano le videostorie di Nando SanvitoNando Sanvito, giornalista sportivo e volto noto della televisione, giovedì 20 novembre, condividerà storie di atleti e momenti simbolici in cui i limiti personali e fisici si sono trasformati in ... legnanonews.com