Guillem Fares ha vinto Gara-2 del Gran Premio di Svizzera nel campionato mondiale MX2 2026, mentre Simon Laengenfelder si è imposto nel round svizzero complessivo. L'evento si è svolto nel terzo appuntamento stagionale, con entrambe le gare che hanno visto protagonisti i piloti nelle rispettive competizioni.

Guillem Fares si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Svizzera, terzo appuntamento del Mondiale MX2 2026, mentre il round elvetico va a Simon Laengenfelder. Sul tracciato di Frauenfeld la seconda manche ha visto il duello tra Farres e Liam Everts, con lo spagnolo che ha tagliato per il primo il traguardo. Il successo, come detto, è andato a Guillem Farres (Triumph) che ha chiuso con un margine di vantaggio di 332 millesimi sul belga Liam Everts (Husqvarna), mentre in terza posizione troviamo il tedesco Simon Laengenfelder (KTM) a 11.8 secondi. Quarta posizione per il nostro Valerio Lata (Honda) a 13.8, quinta per il francese Mathis Valin (Kawasaki) a 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Simon Laengenfelder si aggiudica il round svizzero. Guillem Fares vince Gara-2

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