musical al lyrick il ragazzo dai pantaloni rosa

Dopo la prima assoluta al Sistina di Roma, è tutto pronto al Teatro Lyrick per il debutto, attesissimo, del nuovo musical firmato PeppArrow e il Sistina: “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Massimo Romeo Piparo che martedì 31 marzo alle 21.15 (più due matinée per le scuole) porta in scena la storia tragica e vera di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita per essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo, già raccontata al cinema nel film di immenso successo. E adesso è la volta di questo spettacolo "necessario" come lo definisce Piparo, che firma anche l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore del film.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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