Muric e Muharemovic Profumo di Mondiale
Due calciatori della squadra sono stati convocati dalle rispettive nazionali per le qualificazioni mondiali, offrendo loro l’opportunità di partecipare alla fase finale del torneo. La convocazione rappresenta un momento importante per i giocatori coinvolti, che si preparano a lasciare temporaneamente il club per gli impegni con le rappresentative nazionali. La squadra attende il loro ritorno, mentre monitorizza le proprie attività durante l’assenza.
La parentesi internazionale regala un’occasionissima a due dei sette membri della ‘legione straniera’ neroverde impegnati con la nazionali di appartenenza. Un’occasione che vale una carriera o quasi, dal momento che si parla della partecipazione ai prossimi mondiali: parliamo di Arijanet Muric, portiere del Sassuolo che difende la porta del Kosovo e martedì si gioca il pass mondiale contro la Turchia in quel di Pristina, e del difensore Tarik Muharemovic, centrale della Bosnia che il pass per gli Stati Uniti li chiede invece all’Italia in quel di Zenica. Considerato che la Bosnia vanta una sola partecipazione al Mondiale – 2014, con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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