Domenica 29 marzo alle ore 19 si terrà al Teatro Comunale di Galatone uno spettacolo musicale che unisce elementi di prog, psichedelia e sperimentazione. L’evento è organizzato dall’associazione A Levante spazi per la ricerca con il supporto di ReSana. L’ingresso costa 10 euro e sono disponibili numeri di telefono per informazioni e prenotazioni. La sede dell’evento si trova in via Armando Diaz 48.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle GALATONE - Un’esperienza immersiva tra prog, psichedelia e sperimentazione. Domenica 29 marzo (ore 19 ingresso 10 euro info e prenotazioni 3501198757 - 3389919992) al Teatro Comunale di Galatone, in via Armando Diaz 48, l'associazione A Levante spazi per la ricerca, con il sostegno di ReSana, propone “Muffx live at Theater”. La storica band salentina per la prima volta sceglie il teatro come luogo ideale per dare forma a un concerto pensato non solo come esibizione musicale, ma come vero e proprio percorso immersivo tra suoni, visioni e suggestioni sceniche.... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Muffx Live at Theater”: tra prog, psichedelia e sperimentazione al Teatro Comunale

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Aggiornamenti e notizie su Muffx Live

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DOMENICA 29 MARZO IL TEATRO COMUNALE DI GALATONE OSPITA “MUFFX LIVE AT THEATER”, UN’ESPERIENZA IMMERSIVA TRA PROG, PSICHEDELIA E SPERIMENTAZIONE. Un’esperienza immersiva tra prog, psichedelia e sperimentazione. Dom - facebook.com facebook