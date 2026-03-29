Domenica 29 marzo alle 19, il Teatro Comunale di Galatone ospiterà un evento dedicato alla musica prog e psichedelica. Durante la serata, sarà possibile ascoltare cinque album di un artista noto come Muffx, accompagnati da una scenografia immersiva che crea un viaggio sensoriale. Inoltre, sarà presentato in anteprima il nuovo disco dell’artista, offrendo un’occasione unica per gli appassionati del genere.

La serata di domenica 29 marzo alle ore 19 trasformerà il Teatro Comunale di Galatone, situato in via Armando Diaz 48, in un laboratorio sonoro dove la musica prog e psichedelica incontra la scenografia immersiva. L’associazione A Levante spazi per la ricerca, con il sostegno di ReSana, organizza l’evento Muffx Live at Theater con un biglietto d’ingresso fissato a 10 euro, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice concerto per diventare un percorso narrativo tra suoni e visioni. volesse partecipare, le informazioni e le prenotazioni sono disponibili ai numeri 3501198757 e 3389919992. Una narrazione sonora che ridefinisce lo spazio teatrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Muffx a Galatone: 5 album, scenografia e anteprima disco nuovo

Articoli correlati

Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time. Disco, OccasionallyHome > Spettacoli > Musica > Harry Styles, nuovo album in arrivo: Kiss All The Time.

Leggi anche: Harry Styles pubblica il nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

Contenuti e approfondimenti su Muffx a Galatone 5 album scenografia e...

Argomenti discussi: Galatone | Muffx live at Theater; Galatone | Muffx Live at Theater.

Muffx Live at Theater: tra prog, psichedelia e sperimentazione al Teatro ComunaleGALATONE - Un’esperienza immersiva tra prog, psichedelia e sperimentazione. Domenica 29 marzo (ore 19 | ingresso 10 euro | info e prenotazioni 3501198757 - 3389919992) al Teatro Comunale di Galatone, ... lecceprima.it