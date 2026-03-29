L’allenatore ha commentato la situazione della nazionale portoghese, affermando che senza la presenza di Cristiano Ronaldo, la squadra apparirebbe come una tra le tante nel panorama internazionale. La sua riflessione si concentra sulla rilevanza del giocatore nel contesto della formazione nazionale, sottolineando come la sua assenza potrebbe cambiare significativamente le dinamiche del team.

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© Calcionews24.com - Mourinho non ha dubbi: «Se togli Cristiano Ronaldo il Portogallo sembra una qualunque squadra nella media»

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