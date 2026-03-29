MotoGP | miglior tempo per Bezzecchi nel warm-up Bagnaia non incide

Nella sessione di warm-up del GP delle Americhe, Marco Bezzecchi ha segnato il miglior tempo, mentre Francesco Bagnaia non ha registrato alcuna incidenza significativa. La gara, terzo appuntamento del campionato, si svolgerà oggi e le qualifiche si sono concluse con i tempi più rapidi di Bezzecchi. La sessione si è svolta su una pista asciutta, con i piloti impegnati nelle ultime verifiche prima della corsa.

Inizia nel segno di Marco Bezzecchi la domenica che ci porterà al GP delle Americhe, terzo atto valido per il Mondiale MotoGP. Il pilota in forza all’Aprilia si è infatti imposto in occasione del warm-up, segnando il tempo più veloce in coda ad una sessione contrassegnata anche dalla caduta di Pedro Acosta, il quale ha di fatto vanificato la possibilità di poter prendere confidenza con il tracciato. Precisamente il romagnolo – con la doppia gomma media montata, scelta fatta da tutti gli altri centauri – dopo una buona progressione ha fermato il cronometro a 2:01.631, precedendo la Ducati di Marc Marquez, il quale è rimasto attardato di 0.089 provando però anche il long lap penalty che dovrà scontare in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP: miglior tempo per Bezzecchi nel warm-up, Bagnaia non incide Articoli correlati LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia fuori dalla top 5CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 17. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nel warm-up, Bagnaia al ridosso della top 3 Altri aggiornamenti su MotoGP miglior tempo per Bezzecchi nel... Temi più discussi: Brasile MotoGP, Zarco re delle prequalifiche. Poi Marquez. Bezzecchi fatica e chiude 20°; MotoGp oggi, pole Di Giannantonio in qualifiche Gp Brasile. La griglia di partenza; Acosta beffa tutti all’ultimo: miglior tempo nelle FP1 bagnasciutte in Brasile; MotoGp, Gp Brasile 2026: libere, qualifiche, sprint e gara: orari e dove vederle in tv e in chiaro. MotoGp: test a Buriram, per Bezzecchi miglior tempo e record della pistaL'Aprilia chiude i test di Buriram con il miglior tempo di Marco Bezzecchi e lancia la sfida alla Ducati nella corsa al titolo mondiale MotoGP 2026, che parte nel prossimo fine settimana. Con il tempo ... ansa.it MotoGP, risultati e tempi test Thailandia: Bezzecchi da record, 3° Marquez e 4° BagnaiaL'Aprilia vola nei test MotoGP: Bezzecchi miglior tempo con record della pista di Buriram in 1:28.668, davanti all'altra RS-GP di Ogura. 3° tempo per Marc Marquez, protagonista di un'altra caduta con ... sport.sky.it MotoGp ad Austin: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming - facebook.com facebook #MotoGP | Il rodeo di Austin rilancia Martin e Bagnaia, ma mette dietro alla lavagna Bezzecchi e Marquez x.com