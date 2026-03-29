Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP del 2026 vedrà in pista piloti come Martin e Bagnaia, impegnati nella ricerca di una vittoria che possa portare alla restaurazione, mentre Marquez e Bezzecchi puntano alla redenzione dopo le ultime prestazioni. La Sprint di ieri ha segnato il ritorno in evidenza di Martin e ha preparato il terreno per questa gara, che si svolgerà sul circuito statunitense.

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP proporrà una rivincita di quanto accaduto nella Sprint di ieri, che ha segnato il ritorno in auge di Jorge Martin. Il madrileno si è fregiato della prima vittoria tout-court da quando si è trasferito all’ Aprilia, tornando dunque al successo dopo un digiuno che durava dal 2024. L’affermazione ha, peraltro, scacciato tutti gli eventuali demoni generati dall’orribile 2025. Chiaramente, Martinator, cercherà ora una conferma nella gara vera, quella lunga, dove tanti invece dovranno riscattarsi. Per la verità, il sabato texano è stato feroce e in parecchi si leccano le ferite, a cominciare da Marc Marquez, coinvolto in una caduta al primo giro della Sprint a causa della quale ha ricevuto una penalità per il GP odierno (long lap penalty). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP USA 2026. Martin e Bagnaia per la Restaurazione, Marquez e Bezzecchi per la… Redenzione!

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