La gara di MotoGP ad Austin si sta svolgendo con Bezzecchi in testa, seguito da Martin e Acosta. Ieri, nella sessione di qualifiche, è stata conquistata la pole position da un pilota italiano. Nella Sprint, si sono verificati diversi incidenti e cambi di posizione tra i piloti. La corsa continua con i piloti impegnati in battaglia per le prime posizioni.

Marco torna leader del Mondiale dopo il sorpasso subito dal compagno di squadra ieri. anche Alex Marquez e Fernandez passano Bagnaia Acosta è scivolato indietro a 3" e mezzo. Quarto sempre Di Giannandonio con 2"5 su Marc Marquez Marc 5°, Enea 6° e Pecco ormai settimo Bastianini riesce ad avere la meglio dopo tre controsorpassi. E si rimette all'inseguimento di Pecco. Un guasto alla sua Aprilia. Di Giannantonio torna quarto Due Aprilia davanti alla Ktm. Il leader della corsa ha 1"7 sui rivali. Martin insegue a 8 decimi Superato Fernandez. Intanto Jorge Martin rischia la scivolata ma riesce a rimediare. Di Giannantonio lo tallona. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - MotoGp ad Austin, la gara in diretta: Bezzecchi sempre davanti, poi Martin e Acosta

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