Moto2

Nel Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terza tappa del campionato Moto2, Senna Agius ha conquistato la vittoria in una gara caratterizzata da numerosi episodi caotici. La corsa si è svolta in Texas, con il pilota che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, lasciando gli avversari a inseguire.

Senna Agius fa saltare il banco in Texas e vince un caotico Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come terza tappa stagionale del Mondiale Moto2. L’australiano del team Intact GP ha avuto il merito di farsi trovare pronto alla ripartenza della corsa, ridotta ad una sprint di 10 giri in seguito alla bandiera rossa provocata da un maxi-incidente (coinvolti ben sette piloti) avvenuto durante la prima tornata. Terzo sigillo della carriera nella categoria per Agius, che ha battuto nel duello conclusivo al COTA di Austin un gagliardo (ma troppo al limite e con qualche sbavatura di troppo) Celestino Vietti oltre ad un solido Izan Guevara. Da... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Articoli correlati Leggi anche: Moto2: errore nel conteggio, dimezzati i punti in Thailandia Moto2, Italtrans Racing punta in alto con Huertas e MuñozIl team Italtrans Racing ha alzato il sipario sulla stagione 2026 della Moto2 partendo da una certezza: il titolo mondiale conquistato lo scorso anno... Moto3, Moto2, MotoGP... Tutti gli aggiornamenti su Moto2 Temi più discussi: Omaggio a Roberto Lunadei: Intact GP corre con il cuore in Brasile per Luna; Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10; Moto2 Austin: Tony Arbolino chiude al comando nelle FP2, ottavo Celestino Vietti; Goiania 2026, Qualifiche: Holgado in pole, doppietta Aspar | FP - Risultati - Moto 2. LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad AustinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -8 Agius passa Baltus! -8 Ancora un errore per Vietti che ... oasport.it Moto2, diretta live GP Americhe ad AustinIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 20.15 di domen ... sport.virgilio.it Terribile incidente in Moto2 e bandiera rossa a Miami: 7 piloti a terra - facebook.com facebook Moto2, qualifiche GP Austin: Alonso in pole, 5° Vietti, 14° Arbolino #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #USGP #Moto2 x.com