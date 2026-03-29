Moto mondiale Gp Americhe | Bezzecchi vince davanti a Martin e torna in testa alla classifica

Nel Gran Premio delle Americhe di Moto mondiale, Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria davanti a Martin. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti e ha visto il pilota italiano salire al primo posto, tornando in testa alla classifica generale. La vittoria di Bezzecchi arriva dopo una caduta avvenuta nel corso della Sprint Race del giorno precedente.

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi vince il Gran Premio delle Americhe, riscattando la pesante caduta di ieri pomeriggio nella Sprint Race. Come accaduto a Goiania appena una settimana fa, anche sul circuito di Austin l’Aprilia piazza una doppietta di piloti sul podio. Al secondo posto, infatti, c’è ancora Jorge Martin, rimasto, però, al comando del campionato solo per una notte (il Bez ora ha un margine di quattro punti). Sul gradino più basso del podio, invece, ci sale Pedro Acosta. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole, ma apparso poco esplosivo con la gomma media al posteriore (scelta obbligata per tutta la griglia). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moto mondiale, Gp Americhe: Bezzecchi vince davanti a Martin e torna in testa alla classifica Articoli correlati Leggi anche: MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d’arrivo e nuova classifica Marco Bezzecchi domina a Austin e vince il Gp delle Americhe: tre vittorie in tre Gp, Martin 2°: doppietta ApriliaBez vince la quinta gara consecutiva dalla passata stagione e torna in testa al Mondiale. Una raccolta di contenuti su Moto mondiale Temi più discussi: MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austin; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin; MotoGp, orari Gp Usa: Bezzecchi vuole il tris, ma Marquez cerca immediato riscatto; MotoGP, orari GP USA 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. GP Americhe 2026: orari Sky, NOW e TV8I dettagli della programmazione televisiva dell'appuntamento di Austin in Texas, diretta su Sky e differita su TV8 ... formulapassion.it GP Austin: Bezzecchi tris capolavoro, doppietta Aprilia con Martin. Diggia 4°, Marquez 5°, crolla BagnaiaIl racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 22.00 di dome ... sport.virgilio.it Ecco un post pronto per Facebook e Instagram, pensato per catturare l’attenzione e spingere all’acquisto su edicolasalerno.it. Ho mantenuto uno stile dinamico e coinvolgente, perfetto per un prodotto così nostalgico e adrenalinico. Moto Mondiale – Il Gioc - facebook.com facebook