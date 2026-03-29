Mosca ha dichiarato di aver colpito una base aerea nella regione di Zhytomyr, vicino al villaggio di Ozerne. La base ospitava un battaglione di piloti ucraini e caccia Mirage francesi in addestramento. La notizia giunge in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Mosca rivendica di aver colpito una base aerea vicino al villaggio di Ozerne, nella regione ucraina di Zhytomyr, dove si stavano addestrando i piloti del battaglione d'e'lite ucraino e dove si trovano i caccia Mirage francesi. Sergei Lebedev, coordinatore della resistenza filorussa a Mykolaiv ha detto a Ria Novosti che stamattina, "intorno alle 6,30, e' stato registrato un attacco alla base aerea di Ozernoye, nell'oblast di Zhytomyr". "L'attacco ha preso di mira una struttura che svolge una duplice funzione: aeroporto da combattimento e centro di addestramento per il personale", ha aggiunto. Vi è anche ospitato il personale francese addetto alla manutenzione degli aerei Mirage. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mosca alza il tiro, tensione alle stelle: "Colpita base coi Mirage francesi"

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