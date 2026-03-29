Moretto | Kostic? La trattativa nasce a dicembre 2025 con il Milan che mandava le prime offerte

Matteo Moretto ha aggiornato sulla trattativa per il trasferimento di Andrej Kostic al Milan, precisando che questa è iniziata a dicembre 2025, quando il club meneghino ha inviato le prime offerte. La negoziazione si è protratta nel tempo prima di arrivare all'accordo finale. Kostic, che arriva dal club di appartenenza, ha firmato un contratto con il nuovo team.

Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da giugno. Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole sulla trattativa. Di seguito, le sue parole. "Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l'operazione non andò a buon fine subito, ma l'ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un'impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto: “Kostic? La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che mandava le prime offerte” Articoli correlati Calciomercato, Moretto: “Vi spiego perché il Milan ha preso Kostic”Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da quest'estate, in attesa di capire se sarà aggregato all'Under 23, oppure... Milan, trattativa chiusa per Vlahovic? Moretto chiarisce: “Che piaccia non è una novità, ma …”Ieri la notizia molto importante lanciata da 'TeleLombardia' e riportato dal giornalista Fabio Ravezzani su X. Tutti gli aggiornamenti su Moretto Kostic La trattativa nasce a... Temi più discussi: Calciomercato Milan, Moretto rivela il retroscena e le cifre della trattativa per Kostic; Il Milan chiude per Kostic dal Partizan: il giocatore è già a Milano. Domani le visite mediche; Calciomercato Milan chiuso Kostic | visite mediche in programma nei prossimi giorni. Milan, definito il piano per il nuovo acquisto: Moretto rivela la strategia del clubIl Milan ha definito il suo piano per il nuovo acquisto: l'esperto di mercato Matteo Moretto rivela la strategia del club ... spaziomilan.it ULTIM’ORA – Milan, tutto fatto: domani le visite mediche del nuovo acquistoColpo chiuso per il Milan, che è pronto ad accogliere il suo nuovo acquisto. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche con i rossoneri. spaziomilan.it Aggiornamento da Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul futuro di Scott McTominay Smentite le voci su un interessamento dei club sauditi, ad oggi "non ci sono chance che McTominay vada in Arabia Saudita", come riferito da Matteo Moretto #SSCNapoli - facebook.com facebook Kostic-Milan, Moretto: "Acquisto interessante, si dividerà tra Prima Squadra e Milan Futuro" x.com