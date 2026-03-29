Morelli il futuro Ipotesi campus La Giunta cauta

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Sondalo, si è discusso della possibilità di sviluppare un campus universitario presso l’area Morelli. La discussione si è concentrata sull’approccio da adottare, con la Giunta che ha espresso cautela e richiesto valutazioni approfondite prima di procedere. La questione riguarda il ruolo futuro dell’area e le iniziative da intraprendere per integrare l’università nel territorio.

Università al Morelli? Sì, ma con serietà e visione concreta. Nel corso dell’ultima seduta, il Consiglio comunale di Sondalo ha affrontato un tema cruciale per il futuro del territorio: lo sviluppo della formazione universitaria al Morelli. Il punto di partenza era una mozione presentata da due componenti della minoranza, che chiedeva un sostegno pieno e immediato alla proposta di realizzazione di un campus universitario, avanzata dal segretario provinciale del sindacato Nursind Gerlando Marchica. Il Consiglio ha scelto "di non limitarsi a un semplice via libera, optando invece per un approccio più articolato e responsabile – dicono da Obiettivi in Comune, la lista che appoggia l’amministrazione Peraldini -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morelli, il futuro. Ipotesi campus. La Giunta cauta Articoli correlati Sondalo, scontro sul campus universitario al MorelliBotta e risposta in Consiglio comunale sul futuro del presidio ospedaliero: apertura alla presenza universitaria, ma restano divergenze politiche e... Progetto per il Morelli. Il campus universitario sul tavolo dei sindaciIl sindacato Nursind chiede alla conferenza dei sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario di valutare la fattibilità per la creazione di un campus...