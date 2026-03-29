Montevergine riapre L' abate | Il primo pensiero è stato fermarmi in preghiera

Dopo quattro mesi dalla frana che ha ostruito la strada che collega Mercogliano a Montevergine, il sito è stato riaperto. L’abate ha dichiarato che il primo pensiero è stato rivolto alla preghiera. La riapertura segna il ritorno alla normalità per i visitatori e i devoti che si recano al santuario, ormai chiuso da tempo a causa del distacco di detriti e sassi.

Quattro mesi dopo la frana, il Santuario torna ad accogliere i pellegrini. Ma la strada per Mercogliano è ancora chiusa Ci vuole tempo per tornare alle cose normali. A volte più di quanto si vorrebbe. Quattro mesi sono passati da quando la frana ha tagliato la strada che sale da Mercogliano verso Montevergine. Quattro mesi di silenzio, di cantieri fermi, di pellegrini che non potevano salire. Oggi, Domenica delle Palme, il Santuario ha riaperto. E l'abate Riccardo Guariglia era lì, come si conviene, ad aspettarli. «È una forte emozione», ha aggiunto, «e il primo pensiero è stato, naturalmente, quello di fermarmi in preghiera sotto lo sguardo di Mamma Schiavona». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montevergine riapre. L'abate: «Il primo pensiero è stato fermarmi in preghiera» Articoli correlati Leggi anche: Montevergine, il santuario riapre il 29 marzo. L'abate: «Invito i pellegrini a tornare» Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Tutto quello che riguarda Montevergine riapre Temi più discussi: Luxuria: Per me la primavera inizia il giorno che si potrà tornare a Montevergine; Montevergine riparte, il Prefetto: Conciliare sicurezza, spiritualità ed economia locale; Montevergine, la funicolare salva la Pasqua dei pellegrini; Domenica delle Palme al Santuario di Montevergine | c’è il via libera. Domenica delle Palme, nel Santuario di Montevergine si prega per la paceBuona domenica delle palme, preghiamo la Madonna di Montevergine fiduciosi affinché torni a fiorire il sorriso della pace sul volto del mondo. (ANSA) ... ansa.it Montevergine riapre per la Domenica delle Palme, ma con accessi limitatiIn vista della Domenica delle Palme, il Santuario di Montevergine si prepara a riaprire ai fedeli, ma con tutte le limitazioni imposte dall’attuale situazione. Dopo la frana dello scorso novembre lung ... irpinianews.it Montevergine, riapre la funicolare: un segnale atteso dal territorio MONTEVERGINE – Dal 29 marzo torna operativa la funicolare di Montevergine, gestita da Air Campania. Una riapertura attesa da mesi, dopo lo stop forzato causato dalla frana dello scorso no - facebook.com facebook #Montevergine - Riapre la funicolare dal 29 marzo: servizio ripristinato per Pasqua #Trasporti #Funicolare #Campania #Pasqua #Turismo #Mercogliano #Viabilità #Servizi #Territorio #NanoTV x.com