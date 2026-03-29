Montanaso Lombardo insegue una nutria e resta incastrata in una tana | paura per la cagnolina Luna

A Montanaso Lombardo, una cagnolina è rimasta incastrata in una tana nel sottosuolo mentre inseguiva una nutria. I soccorritori sono intervenuti per liberarla, e il salvataggio si è concluso con successo. La cagnolina, chiamata Luna, è stata recuperata in buone condizioni. L’intervento si è svolto nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo le forze di soccorso locali.

Montanaso Lombardo (Lodi), 29 marzo 2026 – Si è concluso con un lieto fine il salvataggio della cagnolina Lula, recuperata sana e salva, dopo essere rimasta incastrata nel sottosuolo, in una tana. I vigili del fuoco sono intervenuti tra la concitazione del momento e la grande gratitudine e il sollievo della padrona, loro ex collaboratrice, che ben conosce il significato di salvare vite, per aver lavorato tanti anni, in quanto medico, nel 118 lodigiano. È iniziata così, con un intervento riuscito, la serata di sabato 28 marzo 2026, nelle campagne di Montanaso Lombardo, poi segnata anche da un secondo episodio dall’esito ben più tragico: un capriolo è stato investito e ucciso da un’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montanaso Lombardo, insegue una nutria e resta incastrata in una tana: paura per la cagnolina Luna Articoli correlati Cagnolina incastrata in una tubazione di 50 centimetri: eroico salvataggio dei vigili del fuocoFirenze, 15 gennaio 2026 – Buio, freddo, il fango che non dà scampo e uno spazio angusto dove è difficile anche solo pensare di avventurarsi. Incidente a Ivrea: lucernario cede sotto i piedi di una passante, che resta incastrataUn incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, martedì 17 febbraio 2026, davanti al palazzo di via Torino 87 a Ivrea.