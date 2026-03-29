Monitorare il benessere per rendere la scuola inclusiva | il segnale che arriva dalle scuole europee

Un’indagine condotta in diversi paesi europei rivela che le scuole si concentrano principalmente sulla valutazione dei risultati degli studenti, dedicando meno attenzione al monitoraggio del loro benessere. La ricerca evidenzia come vengano richiesti metodi strutturati e risorse adeguate per integrare le pratiche di controllo del benessere all’interno dei sistemi scolastici, senza però fornire dettagli sui metodi specifici o sui risultati ottenuti.

Un’indagine europea dimostra che le scuole valutano i risultati molto più del benessere, richiedendo metodi strutturati e risorse operative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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