Modric decide quasi tutto per il Milan | ecco alcune statistiche che spiegano il suo gioco

Nel corso della stagione, il centrocampista ha partecipato attivamente a diverse azioni offensive e difensive del suo team. Le statistiche indicano un’alta percentuale di passaggi riusciti e una presenza significativa nel possesso palla, contribuendo in modo determinante alla manovra della squadra. I dati mostrano anche un numero rilevante di interventi e duelli vinti a centrocampo, sottolineando il suo ruolo chiave nelle strategie di gioco.

Milan, siamo in un periodo di sosta per le partite delle Nazionali. Impegnato anche Luka Modric uno dei pilastri della sua Croazia che è già qualificata ai prossimi Mondiali che si giocheranno in estate negli USA. Non solo pilastro croato, Modric ha cambiato il Milan (insieme a Rabiot) grazie alle sue qualità immense che si sono da subito adattate alla grande alla Serie A. Noi di Pianeta Milan abbiamo voluto analizzare la stagione di Luka Modric con il Milan con dati più specifici grazie ai dati 'Opta' e 'Sofascore'. Questi i numeri molto interessanti di Luka Modric: 1.63 passaggi chiave a partita con 18 passaggi di media in zona offensiva e più di 4,52 di assist previsti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric decide quasi tutto per il Milan: ecco alcune statistiche che spiegano il suo gioco Articoli correlati Leggi anche: Milan, fattore Rabiot-Modric: la lettura del gioco che vale il sogno Scudetto Leggi anche: Il Milan passa a Pisa 2-1, decide Modric Luka Modric segna il gol del decisivo 1-2 nella vittoria del Milan contro il Pisa