Modena | droga bombe carta e rame rubato nel garage

A Modena, le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e arrestato alcune persone coinvolte in attività illecite. Durante un’operazione, sono stati trovati anche esplosivi artigianali e rame rubato in un garage. L’intervento ha portato alla scoperta di una rete criminale che gestiva diverse attività illegali nella zona.

Nel cuore di Modena, un’operazione dei Carabinieri ha smontato una rete di illegalità che andava ben oltre il semplice spaccio di sostanze stupefacenti. Un giovane ventitreenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver nascosto droga, ordigni esplosivi e materiale rubato all’interno della propria abitazione. L’intervento, scaturito da un controllo in viale Dalla Chiesa, ha portato alla scoperta di un vero e proprio centro operativo del crimine, con sequestri che includono centinaia di grammi di marijuana e dispositivi pericolosi. Dall’arresto al garage: la scoperta degli ordigni. La catena degli eventi è iniziata nella tarda serata di mercoledì scorso, quando i militari hanno fermato il soggetto in viale Dalla Chiesa a causa di un comportamento eccessivamente nervoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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