Mobilità dolce pochi i progressi

Un ex assessore di Porto San Giorgio ha recentemente commentato la situazione della mobilità dolce nella città, concentrandosi in particolare sulla pista ciclabile. La sua dichiarazione ha riacceso il dibattito tra cittadini e amministratori locali sulla realizzazione e lo stato di avanzamento delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile. La discussione si concentra sulla mancanza di progressi concreti in questo settore.

L’ex assessore Andrea Di Virgilio interviene sul tema della pista ciclabile e della mobilità dolce a Porto San Giorgio, riaccendendo il dibattito cittadino. Al centro della riflessione la notizia secondo cui l’amministrazione comunale avrebbe intercettato circa 450mila euro per il restyling della pista ciclabile sul lungomare. Secondo Di Virgilio, il finanziamento rappresenta una conferma della validità dell’intervento realizzato quattro anni fa. L’ex assessore ricorda infatti le critiche espresse all’epoca da parte di alcuni attuali esponenti della maggioranza, sottolineando come oggi quelle posizioni risultino superate. "Quei fondi – osserva – dimostrano l’importanza dell’opera in termini di sicurezza, vivibilità e idea di città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mobilità dolce, pochi i progressi" Articoli correlati In Italia pochi progressi contro lo spreco di ciboIn Italia si fanno pochi progressi contro lo spreco di cibo, denuncia il Wwf in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco... Bellaria: il Pentathlon della mobilità dolce diventaLa mobilità sostenibile ha trovato oggi una vetrina nazionale a Roma, dove l’esperienza di Bellaria Igea Marina è stata presentata come modello da... Poisoned on her wedding day! Truth revealed, she drew her sword as he begged her! Aggiornamenti e notizie su Mobilità dolce Temi più discussi: Mobilità dolce, pochi i progressi; Ponza sostenibile: turismo slow, mobilità e filiera locale; Maxi ponte bocciato. Un punto per gli ecologisti. La sfida della mobilità dolce: chiesti più sicurezza e meno ostacoli per il collegamento ciclabile da Ovest alla stazioneDopo il taglio del bike sharing, Ambiente Asti denuncia la presenza di piste discontinue, pali pericolosi, fondo in ghiaia lungo il Borbore e mancanza di stalli dedicati ... lanuovaprovincia.it Pochi spazi per le biciclette: nelle città italiane solo il 4% sceglie la mobilità dolceL’80% dello spazio stradale, in Italia, è utilizzato dalle auto per circolare e parcheggiare. E nella classifica dei Paesi europei con il miglior rapporto tra infrastrutture ciclabili in sede propria ... corriere.it #primaveramobilitàdolce Lo slogan dell’edizione 2026 della Primavera della Mobilità Dolce è “Cammini di pace, reti da condividere, percorsi per il bene comune”, un richiamo ai valori delle associazioni che fanno parte dell’Alleanza per la Mobilità Dolce e ch - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLinforma #viabilitàCarpi Mobilità sostenibile, tornano gli incentivi di Bike to work. Vedi dettagli tinyurl.com/j54y8vbz x.com