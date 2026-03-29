Mission la storia del sacro esperimento

Da liberoquotidiano.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MISSION  Rai5  ore 21.20 Con Robert De  Niro, Jeremy Irons e Aidan Quinn.  Regia di  Roland  Joffe. Produzione Gran Bretagna 1986. Durata:   2  ore LA TRAMA  E' la   storia  del  "sacro esperimento". Nel  1700  mentre era in  atto  una  feroce  colonizzazione del  Sudamerica  da  parte di  Spagna e  Portogallo, un  gruppo  di  gesuiti costruì una  "zona franca" in un   villaggio  nella  foresta  brasiliana dove gli indigeni potevano lavorare e  prosperare  senza   essere  schiavizzati.  La  colonia  diventa  presto  troppo  ricca  e potente  per  non  provocare la  reazione  degli  spagnoli e  dei  portoghesi. I gesuiti  furono massacrati  e  così  gli indios   che avevano  preso  le  loro difese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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