mission la storia del sacro esperimento

MISSION Rai5 ore 21.20 Con Robert De Niro, Jeremy Irons e Aidan Quinn. Regia di Roland Joffe. Produzione Gran Bretagna 1986. Durata: 2 ore LA TRAMA E' la storia del "sacro esperimento". Nel 1700 mentre era in atto una feroce colonizzazione del Sudamerica da parte di Spagna e Portogallo, un gruppo di gesuiti costruì una "zona franca" in un villaggio nella foresta brasiliana dove gli indigeni potevano lavorare e prosperare senza essere schiavizzati. La colonia diventa presto troppo ricca e potente per non provocare la reazione degli spagnoli e dei portoghesi. I gesuiti furono massacrati e così gli indios che avevano preso le loro difese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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