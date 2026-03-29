Lo Stato ha deciso di investire nel Centro interforze munizionamento avanzato (Cima), situato ad Aulla, nel quadro delle attuali guerre e delle esigenze di difesa. La società MBDA ha annunciato di voler investire nel progetto, che coinvolge vari sistemi di missili aulla, rafforzando così la posizione strategica dell’area a livello europeo.

Le varie guerre attualmente in atto e l’assetto da difesa nel quale ha deciso di investire lo Stato, sembrano aver riportato anche Aulla al centro della scena industriale e strategica europea grazie al Centro interforze munizionamento avanzato (Cima). L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dalla stessa azienda: il sito è stato scelto da Mbda, il principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa, per una delle attività più delicate e cruciali, cioè la nuova linea di produzione dei missili antiaerei Aster. Mbda sta lavorando al potenziamento in Italia della linea produttiva degli Aster, i missili utilizzati per la difesa antiaerea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missili aullesi Ora Mbda investe al ’Cima’

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