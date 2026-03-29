minacce con motosega arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato e maltrattato la madre negli ultimi cinque anni. L’ultima scena si è verificata di recente, quando ha puntato una falce e una motosega contro di lei, cercando di costringerla a non denunciarlo. Le autorità hanno intervenuto e hanno eseguito l’arresto.

Da cinque anni a questa parte minacciava e maltrattava l’anziana madre e l’altro giorno è arrivato persino a puntarle addosso una falce e una motosega per obbligarla a rimanere zitta e a non denunciarlo. È la storia che arriva da Manerbio, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato in flagranza un quarantenne. L’intervento dei militari della locale stazione era scattato dopo che la pensionata aveva raggiunto la caserma terrorizzata per chiedere aiuto: il figlio, un operaio edile disoccupato, in preda ai fumi dell’alcol l’aveva appena minacciata di morte, arrivando ad alzarle addosso una falce e una motosega. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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