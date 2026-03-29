Milano vanno a sbattere contro le auto in sosta | tre giovani feriti uno è grave

In una strada di Milano, tre giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino. Un veicolo ha tamponato alcune auto in sosta, causando danni e lesioni tra i coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e uno dei feriti si trova in condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il rombo del motore, poi il suono improvviso delle gomme sull’asfalto e infine un violento impatto che squarcia il silenzio delle prime ore del mattino. È lo scenario dell’ennesimo incidente stradale che ha segnato l’alba di domenica 29 marzo a Milano, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: tre giovani feriti, uno dei quali in condizioni gravi, e cinque auto distrutte. Leggi anche: Incidente sulla A4 Torino-Milano: tir si ribalta, un ferito Schianto all’alba in viale di Porta Vercellina. L’episodio si è verificato in viale di Porta Vercellina, in una fascia oraria in cui la città è ancora semideserta. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori dell’ Areu, l’impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano, vanno a sbattere contro le auto in sosta: tre giovani feriti, uno è grave Articoli correlati Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano.