Milano-Scandicci oggi A1 volley femminile 2026 | orario gara-4 tv programma streaming

Oggi si disputa la quarta partita della serie tra Milano e Scandicci nel campionato di volley femminile A1 2026. La partita si svolge sull'autostrada A1 e prevede diverse modalità di visione, tra cui la diretta televisiva e lo streaming online. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con l’esito che potrebbe influenzare le prossime fasi del torneo.

Una sfida che vale tantissimo, forse più di quanto dica il punteggio della serie. Gara 4 della semifinale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci si presenta come un vero crocevia: le lombarde sono avanti 2-1 e hanno tra le mani la possibilità di chiudere davanti al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, mentre le toscane arrivano con l’inerzia della vittoria in gara 3 e l’obiettivo di riportare tutto alla “bella”. Milano si presenta all’appuntamento forte delle certezze costruite nelle prime due partite della serie, dove ha imposto il proprio gioco grazie a un attacco più efficace e a un sistema muro-difesa capace di garantire continuità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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