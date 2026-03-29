A Milano si possono scoprire botteghe che hanno superato il secolo di attività, dove vengono venduti cappelli, stivali, marron glacé, coltelli e biciclette. Questi negozi utilizzano strumenti antichi e tecniche tradizionali, tramandate nel tempo. La presenza di queste attività testimonia la continuità di pratiche artigianali e commerciali che resistono nel tempo nel centro della città.

Noi ne abbiamo scelte cinque, iconiche, di quelle che hanno già compiuto 100 anni. Presidio dell’eleganza meneghina è senza dubbio Cappelleria Melegari, in Via Paolo Sarpi. Fondata nel 1914, questa storica bottega sembra uscita da un film d’epoca: centinaia di cappelli impilati con un ordine quasi scenografico, tra specchi vintage che riflettono una teoria pressoché infinita di fedora, cloche e panama. Qui è possibile farsi realizzare copricapi personalizzati completamente su misura, scegliendo cupole, falde, materiali e guarnizioni dai nipoti del fondatore Fernando Melegari, che ne hanno seguito orgogliosamente le orme. Profumo di carta e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano, alla scoperta delle botteghe che hanno più di 100 anni

Articoli correlati

Donne di Bari: un viaggio alla scoperta delle storie e dei luoghi che hanno plasmato la cittàScopri Bari e le donne che hanno segnato la sua storia con il nostro tour ‘Bari al Femminile’.

Leggi anche: Una delle botteghe alimentari più famose di Milano e altre cose buone nel weekend 13, 14 e 15 marzo 2026

Una raccolta di contenuti su Milano alla scoperta delle botteghe che...

Temi più discussi: Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della città; Milano, alla scoperta delle botteghe che hanno più di 100 anni; Visite guidate a Milano: i migliori tour di oggi e domani; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 20 al 22 marzo: tutti gli eventi.

Lo Spazio è più vicino: a Milano oltre 200 studenti alla scoperta dell’AerospazioMILANO, 27 marzo 2026-Il sogno di diventare astronauti non è più solo una fantasia d'infanzia, ma una prospettiva professionale concreta e multiforme. È questo il messaggio centrale emerso durante l ... varese7press.it

Milano Cortina 2026 tra bidet, pasta e casette di montagna: alla scoperta del Villaggio OlimpicoMancano 48 ore alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026 e, mentre le delegazioni rifiniscono gli ultimi dettagli tecnici, la vera gara è già esplosa su TikTok e Instagram. Se le Olimpiadi di ... iodonna.it

Milano, prove tutto il giorno… e poi il premio più meritato: un trancio di pizza #ceraunragazzotour2026 facebook

Il Milan blocca Andrej Kostic. Il calciatore è già a Milano. Nelle prossime ore l’attaccante montenegrino svolgerà i test medici come ha anticipato @LucaManinetti. x.com