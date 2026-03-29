Milano 90mila multe ai motociclisti annullate per la preferenziale vietata durante i Giochi | Segnaletica non chiara

A Milano, circa 90.000 multe ai motociclisti sono state annullate a causa di una segnaletica poco chiara riguardante la corsia preferenziale durante i Giochi. Gli avvisi sono stati affissi con lo scotch che copriva il simbolo che indica la possibilità di circolare nella corsia riservata agli autobus delle linee 90 e 91. La somma potenziale di queste multe si aggirava intorno ai cinque milioni di euro.

La raffica di multe ai motociclisti avrebbe portato circa 5 milioni di euro nelle casse del Comune di Milano, peccato che gli avvisi fossero stati affissi barrando con lo scotch il simbolo che solitamente indica la possibilità di circolare lungo la corsia riservata agli autobus della linea 90 e 91. E così, ora, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha deciso di far annullare in toto il pacchetto di sanzioni – circa 90mila – elevate dalla Polizia locale durante il periodo delle Olimpiadi invernali e delle Paralimpiadi. Una retromarcia dovuta perché sarebbero fioccati migliaia di ricorsi. Insomma, una figuraccia. La storia è questa: dal 2... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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