Milan | Pulisic parla con onestà

Christian Pulisic ha affrontato apertamente le difficoltà incontrate in questa fase della sua avventura con il club. In un’intervista a The Athletic, l’esterno statunitense ha ammesso di non essere al massimo nella fase realizzativa, ma ha confermato di sentirsi in buona forma fisica e di mantenere un atteggiamento positivo.

Christian Pulisic ha parlato con onestà del suo momento di difficoltà in maglia rossonera. In un’intervista rilasciata a The Athletic, l’esterno americano ha riconosciuto di non essere al top nella finalizzazione, ma ha rassicurato tutti sulla propria condizione atletica e sul suo approccio mentale. « Periodo difficile. Devo essere più cinico, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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