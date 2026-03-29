Dopo la partita tra gli Stati Uniti e il Belgio, l’attaccante del Milan ha espresso delusione per la sua performance, sottolineando la necessità di migliorare le conclusioni in campo. Pulisic ha commentato di essere insoddisfatto della propria capacità di concretizzare le occasioni create durante l’incontro, mantenendo un tono critico nei confronti delle proprie prestazioni recenti con la nazionale.

Non inizia nel migliore dei modi la preparazione al Mondiale degli Stati Uniti. Christian Pulisic e compagni sono stati sconfitti per 5-2 dal Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Davanti ai 67.000 tifosi presenti ad Atlanta, la squadra di Mauricio Pochettino passa in vantaggio al 39' minuto con Weston Mckennie, ma poi i Diavoli Rossi dilagano e calano la cinquina. Protagonista anche l'ex Milan De Ketelaere che al 59' trasforma il rigore del momentaneo 3-1. Al termine del match, il capitano della Nazionale statunitense Christian Pulisic si è presentato davanti ai microfoni di 'ESPN' per commentare la sconfitta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic al termine di USA-Belgio: “Sono deluso, devo riuscire a concretizzare meglio le mie occasioni”

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Finita la prima tornata di impegni nazionali, i numeri dei giocatori del Milan 90’ Maignan, Rabiot, Bartesaghi, Athekame 83’ Pavlovic 71’ Pulisic 69’ Tomori 62’ Saelemaekers 45’ Jashari, Odogu 20’ De Wint x.com