La trattativa tra il club e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto si sta avvicinando a una conclusione favorevole per la Juventus. Il centravanti serbo, il cui accordo scade nel giugno 2026, sembra pronto a firmare un nuovo contratto con condizioni economiche inferiori rispetto all’attuale remunerazione di 12 milioni netti all’anno. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

La lunga telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic sembra avviarsi verso un epilogo in bianconero. Il centravanti serbo, in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2026, è sempre più vicino a un rinnovo, anche se su basi economiche ridotte rispetto ai 12 milioni netti attuali. Nelle ultime settimane le parti si sono riavvicinate sensibilmente. La Juventus è disposta a offrire un prolungamento di 1-2 anni (fino al 2027 o 2028, con opzione per un terzo), con un ingaggio intorno ai 6-7 milioni netti più bonus e un premio alla firma. Una formula simile a quella già utilizzata per Kenan Yldiz. Il padre di Vlahovic, Milos, è atteso a Torino nei prossimi giorni per un incontro decisivo, probabilmente prima di Pasqua. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: i rossoneri non mollano Vlahovic

Articoli correlati

Calciomercato Milan, dal Brasile: “I rossoneri non mollano Andrè”Nonostante le trattative sembra si siano arrestate, il Milan non ha ancora mollato ad Andrè e sta valutando di effettuare una nuova offerta al...

Leggi anche: Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: la situazione

IL MILAN HA PRESO IL NUOVO DUSAN VLAHOVIC

Contenuti utili per approfondire Milan i rossoneri non mollano Vlahovic

Temi più discussi: Pulisic: Adesso sto giocando bene. Via dal Milan? Non è il momento giusto per parlarne; Il Milan stende il Torino e torna alla vittoria: i rossoneri si riprendono il secondo posto; Il Milan batte 3-2 il Torino e torna al secondo posto: video gol e highlights; Come cambiano i tempi: neanche un rossonero in Nazionale. Milan, dove sono finite le tue radici?.

Sportmediaset - Juventus, il Milan non rinuncia a Vlahovic: l'offerta e il piano dei rossoneriI bianconeri lavorano al rinnovo del centravanti serbo, che resta sempre nel mirino dei rossoneri pronti a inserirsi nella trattativa. msn.com

Mercato Milan, nuovo sogno per l’attacco: super colpo possibile in un casoIl Milan è alla ricerca di un attaccante e la nuova ipotesi è Marcus Rashford. Lo riportano i media inglesi: i rossoneri sarebbero in lizza insieme al Psg ... spaziomilan.it

Milan, caccia al bomber: il casting è apertissimo, tra sogni e suggestioni x.com