Migliaia di persone in piazza contro Trump | la terza ondata di proteste invade la California le immagini sono virali
Sabato 28 marzo 2026, migliaia di persone sono scese in piazza in California per protestare contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Le manifestazioni sono state le terze in una serie e sono diventate virali sui social media. Le immagini delle proteste mostrano gruppi di cittadini che si riuniscono in diverse città dello stato, senza incidenti segnalati fino a quel momento.
Sabato 28 marzo 2026, la California si è trasformata in un palcoscenico di resistenza civile. Migliaia di persone hanno riempito le strade di San Francisco, Oakland, San Jose e decine di altre città della Bay Area per il terzo capitolo delle proteste No Kings, un movimento nazionale nato in risposta alle politiche dell’amministrazione Trump. Non è stata una manifestazione qualsiasi: è stata una dimostrazione di forza, creatività e determinazione che ha attraversato spiagge, autostrade e centri urbani, dipingendo un ritratto vivido di un’America divisa ma combattiva. Il messaggio degli organizzatori è chiaro come un mantra scandito in coro: “ No ICE, no war, no kings “. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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L'Espresso. . Roma si mobilita oggi, sabato 28 marzo dalle 14, per la manifestazione nazionale del movimento “No Kings”, inserita nella giornata globale di protesta nata negli Stati Uniti e rapidamente diffusasi anche in Europa. Migliaia di persone sono scese - facebook.com facebook