Sabato 28 marzo 2026, migliaia di persone sono scese in piazza in California per protestare contro l'ex presidente degli Stati Uniti. Le manifestazioni sono state le terze in una serie e sono diventate virali sui social media. Le immagini delle proteste mostrano gruppi di cittadini che si riuniscono in diverse città dello stato, senza incidenti segnalati fino a quel momento.

Sabato 28 marzo 2026, la California si è trasformata in un palcoscenico di resistenza civile. Migliaia di persone hanno riempito le strade di San Francisco, Oakland, San Jose e decine di altre città della Bay Area per il terzo capitolo delle proteste No Kings, un movimento nazionale nato in risposta alle politiche dell’amministrazione Trump. Non è stata una manifestazione qualsiasi: è stata una dimostrazione di forza, creatività e determinazione che ha attraversato spiagge, autostrade e centri urbani, dipingendo un ritratto vivido di un’America divisa ma combattiva. Il messaggio degli organizzatori è chiaro come un mantra scandito in coro: “ No ICE, no war, no kings “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Migliaia di persone in piazza contro Trump: la terza ondata di proteste invade la California (le immagini sono virali)

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L'Espresso. . Roma si mobilita oggi, sabato 28 marzo dalle 14, per la manifestazione nazionale del movimento “No Kings”, inserita nella giornata globale di protesta nata negli Stati Uniti e rapidamente diffusasi anche in Europa. Migliaia di persone sono scese - facebook.com facebook