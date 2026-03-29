Mi riprenderò la mia casa | torna a parlare Sergio Bramini l' uomo fallito per colpa dello Stato

Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza, ha dichiarato di voler riavere la propria casa, che era stata messa all’asta dopo il fallimento. La vicenda riguarda il suo fallimento causato da presunti problemi legati allo Stato. Bramini ha ricevuto sostegno da parte di cittadini, social e politici, nel tentativo di salvare la villa situata a Sant’Albino.

Vi ricordate la vicenda di Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza fallito a causa dello Stato? L’uomo che aveva visto finire la sua casa all’asta e che, circondato dal sostegno della gente, dei social e dei politici aveva tentato strenuamente di salvare quella villa a Sant’Albino? Una villa che aveva ipotecato pur di pagare lo stipendio ai suoi dipendenti. In quella neanche troppo lontana primavera del 2018 le telecamere delle televisioni erano accese su Monza. Nella casa di Sergio che nel corso dei mesi era diventata “passerella” elettorale con l’arrivo persino di Matteo Salvini (Lega), di Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle) e di Gianluigi Paragone (anche lui allora pentastellato). 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "Mi riprenderò la mia casa": torna a parlare Sergio Bramini l'uomo fallito per colpa dello Stato Articoli correlati Leggi anche: Palamara conferma di voler rientrare in magistratura: “Mi riprenderò ciò che mi è stato tolto” Giulia De Lellis, si apre con i suoi fan: “Mi sento molto in colpa a lasciare mia figlia a casa”Giulia De Lellis, da poco diventata mamma della piccola Priscilla, molto spesso si confida con i suoi followers sulle prime sensazioni ed esperienze...