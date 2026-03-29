Mezza Maratona il gran giorno

Oggi si corre la Mezza Maratona d’Italia, Memorial Enzo Ferrari, a margine di una settimana dedicata ai controlli e alle verifiche organizzative svolte dai volontari e dagli uffici sport dei comuni coinvolti. La gara coinvolge numerosi atleti che sono pronti a scendere in strada per la competizione, mentre l’attenzione rimane puntata sull’evento che si svolge tra Maranello, Fiorano, Formigine e Modena.

Oggi è il gran giorno della Mezza Maratona d’Italia, Memorial Enzo Ferrari. Dopo una settimana frenetica ed intensa di preparazione e controlli dell’organizzazione, dei volontari, degli uffici sport comunali di Maranello, Fiorano, Formigine e Modena, tocca finalmente agli atleti. Sono ben 15mila i partecipanti alle tre corse in programma, "sold out" già da mesi. Altissima la percentuale di stranieri, ben oltre il 30 %. con decine di paesi rappresentati. Fra le nazioni più presenti c’è l’Inghilterra, dove il mito di Ferrari si unisce all’immutato affetto per Dorando Pietri, come dimostrato anche dalle precedenti edizioni della Maratona d’Italia di Ivano Barbolini, ideatore e precursore di questo evento che dona lustro a tutta la nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezza Maratona, il gran giorno Articoli correlati Mezza maratona di ScandicciE’ alla sua edizione numero 22 la Mezza Maratona Città di Scandicci, una delle grandi classiche del calendario nazionale Uisp. Presentata la Mezza Maratona RomaOstia 2026L'edizione numero cinquantuno della manifestazione podistica che collega l'Eur al litorale romano mira a superare gli oltre quindicimila runner... Ravenna è la mezza Maratona più veloce d’Italia Una selezione di notizie su Mezza Maratona Temi più discussi: Mezza Maratona di Latina, numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lido; Percorso Maratona di Roma 2026, il grande evento al via; Una mezza Maratona sulle strade del mito; Movistar Mezza Maratona di Madrid 2027. Mezza Maratona di Latina, domenica edizione da record: 1.400 iscritti e top runner al viaDomenica 29 marzo Latina ospita una Mezza Maratona da record, con 1.400 pettorali assegnati, top runner di primo piano e un percorso tra centro e lungomare. In programma anche la prova breve competiti ... latinaquotidiano.it Mezza Maratona di Latina, corsa verso il record: chiuse le iscrizioni della 9,8 kmLa Mezza Maratona di Latina del 29 marzo 2026 viaggia verso il record di partecipazione: chiuse le iscrizioni per la 9,8 km, quasi esauriti i 1.300 pettorali complessivi. Attesi atleti da 17 Paesi e c ... latinaquotidiano.it Domenica 29 marzo si corre la mezza maratona nel centro di Firenze: i primi divieti scattano da sabato 28 marzo alle 20 - facebook.com facebook