meteo le previsioni in campania per domenica 29 marzo 2026

Per domenica 29 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi ad Avellino, con una variabilità nelle ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni lungo tutta la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 29 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1615m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1636m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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