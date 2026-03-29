Nella regione toscana, le previsioni meteo per le festività pasquali segnalano un calo improvviso delle temperature dopo giorni di clima mite. Viene annunciato un shock termico che interesserà alcune zone e durerà diversi giorni, portando condizioni invernali. La variazione climatica si verifica nel breve arco temporale tra il fine settimana e la fine di marzo.

Firenze, 29 marzo 2026 – La primavera ancora una volta si conferma una stagione di estremi, capace di passare nel giro di poche ore dai primi tepori quasi estivi a scenari tipicamente invernali. Se la Domenica delle Palme ha regalato all’Italia un’effimera tregua azzurra, con massime che hanno toccato i 18°C grazie all’allontanarsi della tempesta "Deborah", le mappe sinottiche per la Settimana Santa disegnano un quadro di "rottura stagionale" di rara intensità. Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in Toscana Il meccanismo: il "blocco scandinavo" apre la porta al freddo. A governare il meteo dei prossimi giorni sarà una complessa dinamica barica definita dai meteorologi " Atlantic Ridge ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo, la doppia faccia della Pasqua in Toscana: shock termico in arrivo. Ecco dove e quanto durerà il freddo

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#meteo Buongiorno dalla redazione della TGR. Oggi il cielo sarà molto nuvoloso a nord mentre a sud ci saranno delle schiarite. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire anche a nord. Venti da nord in rafforzamento. Temperature massime tra 6° e 15°. x.com