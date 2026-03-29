Meteo la doppia faccia della Pasqua in Toscana | shock termico in arrivo Ecco dove e quanto durerà il freddo
Nella regione toscana, le previsioni meteo per le festività pasquali segnalano un calo improvviso delle temperature dopo giorni di clima mite. Viene annunciato un shock termico che interesserà alcune zone e durerà diversi giorni, portando condizioni invernali. La variazione climatica si verifica nel breve arco temporale tra il fine settimana e la fine di marzo.
Firenze, 29 marzo 2026 – La primavera ancora una volta si conferma una stagione di estremi, capace di passare nel giro di poche ore dai primi tepori quasi estivi a scenari tipicamente invernali. Se la Domenica delle Palme ha regalato all’Italia un’effimera tregua azzurra, con massime che hanno toccato i 18°C grazie all’allontanarsi della tempesta "Deborah", le mappe sinottiche per la Settimana Santa disegnano un quadro di "rottura stagionale" di rara intensità. Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in Toscana Il meccanismo: il "blocco scandinavo" apre la porta al freddo. A governare il meteo dei prossimi giorni sarà una complessa dinamica barica definita dai meteorologi " Atlantic Ridge ". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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L’ennesimo ondata di maltempo è alle porte ma per il 5 e 6 il meteo potrebbe cambiare tutto. Ecco le previsioni meteo - facebook.com facebook
#meteo Buongiorno dalla redazione della TGR. Oggi il cielo sarà molto nuvoloso a nord mentre a sud ci saranno delle schiarite. Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a diminuire anche a nord. Venti da nord in rafforzamento. Temperature massime tra 6° e 15°. x.com