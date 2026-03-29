Meteo altro maltempo in arrivo Pasqua salva?

Un ciclone mediterraneo si sta formando e si prevede interesserà l’Italia tra la sera di martedì 31 marzo e la mattina di giovedì 2 aprile, portando ancora condizioni di maltempo nel paese. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche in questo intervallo temporale. Queste perturbazioni potrebbero influire sulle festività pasquali, a seconda dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Un profondo ciclone mediterraneo è pronto a condizionare il tempo sull’Italia tra la serata di martedì 31 marzo e la mattinata di giovedì 2 aprile. La depressione, che si andrà approfondendo sul Mar Ionio, raggiungerà un minimo al suolo di 989 hPa, valore che testimonia la notevole energia del sistema e la sua capacità di generare venti tempestosi e fenomeni intensi su diverse aree del Paese. Il cuore del maltempo si concentrerà sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico, dove la combinazione tra aria fredda e forte instabilità darà luogo a precipitazioni diffuse e localmente molto intense. Da giovedì 2 la spinta dell’aria fredda da nord comincerà a perdere importanza e le temperature tenderanno a risalire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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