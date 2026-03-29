Meta sta avviando un progetto in Louisiana che prevede la realizzazione di sette centrali a gas e circa 380 chilometri di cavi per alimentare un nuovo data center. L'azienda ha annunciato ufficialmente l'investimento senza fornire dettagli sui costi o sulle tempistiche di completamento. Il progetto riguarda infrastrutture energetiche e di rete di grandi dimensioni, con l’obiettivo di supportare le esigenze del data center.

Meta sta per trasformare il paesaggio energetico della Louisiana con un investimento diretto senza precedenti. L’azienda tecnologica finanzierà la costruzione di sette nuove centrali a gas naturale per alimentare il suo imminente maxi data center. La potenza complessiva di questi impianti raggiungerà i 5.200 megawatt, garantendo l’alimentazione necessaria per le operazioni future. Oltre alle fonti fossili, il piano include lo sviluppo di oltre 380 chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione e sistemi di accumulo distribuiti su tre siti distinti. Parallelamente, si prevede un contributo significativo allo sviluppo delle energie fino a 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta in Louisiana: 7 centrali gas e 380 km di cavi per il data center

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