Dan Ndoye ha deciso di trasferirsi in Inghilterra, firmando con il Nottingham Forest, e quindi non farà parte del mercato del Napoli nel breve termine. Il club partenopeo non ha più in programma di portare il giocatore nella sessione attuale, anche se non si esclude che la situazione possa essere rivalutata durante la prossima estate. Per ora, l’attaccante non rientra più nelle trattative.

Dan Ndoye ha scelto l’Inghilterra e il Nottingham Forest, lasciando il Napoli fuori dai suoi piani immediati. L’esterno svizzero ha parlato dopo la sfida contro la Germania nelle qualificazioni mondiali, non chiudendo però la porta ad una scelta diversa in futuro. Ndoye e il Napoli: priorità al presente. Ndoye non ha chiuso completamente le porte alle big italianeche in passato si erano interessate a lui ( Inter e Napoli ), ma ha posto una priorità assoluta al presente. “Adesso io penso solo alla Nazionale ed al Nottingham Forest. In futuro vedremo cosa succederà perché non sappiamo cosa succede. Al momento penso solo al finale di questa stagione”, ha dichiarato ai microfoni di SportMediaset. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il vecchio obiettivo non chiude la porta: si riapre tutto in estate?

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