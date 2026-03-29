Mercato Lazio si raffredda la pista Milik? Costi dubbi fisici e strategia del club spiegano lo stop di Formello

Il mercato della Lazio sembra aver messo in pausa la trattativa per l’attaccante Milik, nonostante l’interesse mostrato. Le motivazioni principali sono legate ai costi dell’operazione, a dubbi riguardanti le condizioni fisiche del giocatore e alle strategie adottate dal club. La trattativa, che aveva suscitato interesse, non è ancora entrata nella fase decisiva e risulta ancora in stand-by.

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