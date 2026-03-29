Mercato | che cosa è la ricompra come funziona e chi sono i giocatori coinvolti

Da gazzetta.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ricompra è una strategia di mercato in cui una squadra acquista un giocatore, spesso a titolo temporaneo, con l'opzione di riacquisirlo successivamente a condizioni stabilite. Questo metodo viene utilizzato per valutare le prestazioni del calciatore prima di impegnarsi in un investimento a lungo termine. Nel corso degli anni, diverse società hanno adottato questa pratica, tra cui una squadra di serie A che ha sperimentato questa formula con un attaccante nel 2014.

Il ritorno di Aleksandar Stankovic all'Inter è lo spot di maggior successo nella via italiana della ricompra. E non è un caso che il presidente nerazzurro Beppe Marotta abbia dato il via a questa operazione nata in Spagna ed apprezzata dalle nostre parti dopo il caso Morata. In effetti nel 2014 l'attuale presidente interista guidava le operazioni alla Juve e (allora in tandem con Fabio Paratici) chiuse l'intesa con il Real Madrid per l'attaccante ora al Como. In pillole riviviamo il boom: costo 20 milioni, rivendita a 30 ai Blancos. Nel mezzo tanti gol e una finale di Champions, con la certezza di aver sottoscritto un leasing con i fiocchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mercato che cosa 232 la ricompra come funziona e chi sono i giocatori coinvolti
© Gazzetta.it - Mercato: che cosa è la ricompra, come funziona e chi sono i giocatori coinvolti

Articoli correlati

Mercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostitutiMercato Inter, in estate sarà rivoluzione? Cinque giocatori sono certi dell’addio! Ecco chi sono e i loro possibili sostituti Mercato Inter, Bastoni...

Mercato Inter, chi sono i giocatori incedibili nella rosa nerazzurra? Da Bastoni a Thuram, fino a Lautaro e Pio Esposito: ecco la rispostadi Redazione Inter News 24Mercato Inter, quali sono i giocatori nerazzurri incedibili? Solo due tra Bastoni, Thuram, Lautaro Martinez e Pio Esposito…...

BTC Prediction Today: Will Bitcoin Hold Live Crypto Trading & Analysis

Video BTC Prediction Today: Will Bitcoin Hold? ? Live Crypto Trading & Analysis

Contenuti e approfondimenti su Mercato che cosa è la ricompra come...

Temi più discussi: Prezzi energetici e mercati, cosa potrebbe succedere ai listini, al gas e al petrolio? Domande & risposte; Che cosa sta succedendo sui mercati finanziari internazionali con la guerra nel Golfo. Report; Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Clima e mercato immobiliare: cosa c’è di vero nella notizia che le aree ombreggiate valgono di più.

mercato che cosa èMercati in turbolenza, petrolio in rialzo e Merck che acquisisce Terns: cosa cambiaI mercati finanziari mostrano nervosismo: l’S&P 500 crolla mentre il petrolio avanza e Merck chiude un accordo da 5,7 miliardi per Terns, con implicazioni per il settore farmaceutico e l’energia ... notizie.it

mercato che cosa èLa fake news sugli incedibili: 80 milioni per Pio Esposito, cosa risponde l’InterIn fondo tutto ha un prezzo, specie sul mercato. Dunque cedibili lo sono pure Lautaro Martinez e Pio Esposito: se arrivasse una proposta da 70, 80 o 90 milioni per l’argentino, o anche da 60, pensate ... calciomercato.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.