La ricompra è una strategia di mercato in cui una squadra acquista un giocatore, spesso a titolo temporaneo, con l'opzione di riacquisirlo successivamente a condizioni stabilite. Questo metodo viene utilizzato per valutare le prestazioni del calciatore prima di impegnarsi in un investimento a lungo termine. Nel corso degli anni, diverse società hanno adottato questa pratica, tra cui una squadra di serie A che ha sperimentato questa formula con un attaccante nel 2014.

Il ritorno di Aleksandar Stankovic all'Inter è lo spot di maggior successo nella via italiana della ricompra. E non è un caso che il presidente nerazzurro Beppe Marotta abbia dato il via a questa operazione nata in Spagna ed apprezzata dalle nostre parti dopo il caso Morata. In effetti nel 2014 l'attuale presidente interista guidava le operazioni alla Juve e (allora in tandem con Fabio Paratici) chiuse l'intesa con il Real Madrid per l'attaccante ora al Como. In pillole riviviamo il boom: costo 20 milioni, rivendita a 30 ai Blancos. Nel mezzo tanti gol e una finale di Champions, con la certezza di aver sottoscritto un leasing con i fiocchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercato: che cosa è la ricompra, come funziona e chi sono i giocatori coinvolti

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