Meloni | ‘vicini a Pizzaballa da autorità israeliane un’offesa ai credenti’

Le autorità israeliane hanno vietato la celebrazione della Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro. La presidente del Consiglio ha commentato la decisione, affermando che rappresenta un’offesa ai credenti e ha espresso solidarietà al rappresentante della Chiesa cattolica. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle autorità ecclesiastiche, che hanno criticato l’atto come una limitazione alla libertà religiosa.

ROMA, 29 MAR – “Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro”. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni. “Il Santo Sepolcro di Gerusalemme è luogo sacro della cristianità, e in quanto tale da preservare e tutelare per la celebrazione dei riti sacri – aggiunge -. Impedirne l’ingresso al Patriarca di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa, peraltro in una solennità centrale per la fede qual è la Domenica delle Palme, costituisce un’offesa non solo per i credenti, ma per ogni comunità che riconosca la libertà religiosa”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘vicini a Pizzaballa, da autorità israeliane un’offesa ai credenti’ Articoli correlati Israele non fa entrare Pizzaballa al Santo Sepolcro. Meloni: offesa ai credentiÈ un caso la decisione della polizia israeliana che ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro Contenuti utili per approfondire Meloni 'vicini a Pizzaballa da autorità... Argomenti discussi: Meloni, 'vicini a Pizzaballa, dalle autorità di Israele un'offesa ai credenti'. Meloni, 'vicini a Pizzaballa, dalle autorità di Israele un'offesa ai credenti'(ANSA) - ROMA, 29 MAR - 'Il Governo italiano esprime vicinanza al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità ... notizie.tiscali.it Israele impedisce l’ingresso nel Santo Sepolcro a Pizzaballa e al custode di Terra Santa. Meloni: «Un’offesa ai credenti»Secondo quanto riferito in una nota congiunta del Patriarcato di Gerusalemme e del Custode di Terra Santa, i due sono stati fermati mentre si recavano nel sito religioso in forma privata, e sono stati ... editorialedomani.it