Meloni | Il fermo preventivo è necessario il Dl sicurezza funziona

Il presidente del consiglio ha dichiarato che il decreto sicurezza in vigore da tempo si rivela efficace e ha sottolineato che il fermo preventivo è stato applicato a 91 persone nell’ambito di un'operazione di controllo. La sua affermazione si basa sui risultati ottenuti e sulla gestione delle misure di sicurezza adottate. La discussione sui provvedimenti è proseguita in Parlamento, con interventi di diversi rappresentanti politici.

AGI - "Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma. Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni: "Sicurezza per tutti e tutele ai manifestanti pacifici". Il fermo preventivo contenuto nel decreto sicurezza "non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Il fermo preventivo è necessario, il Dl sicurezza funziona" Articoli correlati Dl sicurezza: dal fermo preventivo al Daspo urbano. Cosa prevede il nuovo provvedimento del governo di Giorgia MeloniContrastare la violenza giovanile e l’uso di armi, anche durante le manifestazioni. Leggi anche: Dl Sicurezza, fermo preventivo e cauzione: le proposte del governo. Meloni alle opposizioni: “Collaboriamo” MELONI: LA GENTE VUOLE QUESTO. NORME PIU SEVERE. DECRETO SICUREZZA Tutto quello che riguarda Meloni Il fermo preventivo è necessario... Temi più discussi: Le maldestre regole della casa. Debutta la macchina di Piantedosi con l'incidente Salis; Meloni, il governo continuerà a muoversi per garantire sicurezza; Controllo di polizia per Salis: 'Perquisita in hotel. Siamo in un regime'. A Roma il corteo No Kings; La polizia nella camera d’hotel di Ilaria Salis all’alba: Controllo preventivo prima del corteo No Kings a Roma. Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici'Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria ... ansa.it Referendum, Woodcock attacca il governo Meloni su La7: Ognuno faccia il mestiere suo. E critica il fermo preventivo: SconcertanteHo accettato il vostro invito perché questo è un momento molto critico, è un momento in cui quei valori, quei principi di democrazia che pensavamo essere entrati nel nostro dna sono seriamente messi ... ilfattoquotidiano.it Niente urne, sì al rimpasto. I dubbi di Meloni per il futuro x.com La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al cardinale Pierbattista Pizzaballa per esprimere e rinnovare la propria vicinanza personale, insieme a quella del Governo italiano, dopo il divieto imposto dalle autorità israeliane di celebrare la Mes - facebook.com facebook