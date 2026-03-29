A Palazzo Chigi si discute l’eventualità di anticipare le elezioni, con alcune fonti che ipotizzano una decisione rapida, mentre altre preferiscono attendere una fase più stabile. La questione riguarda la possibilità di convocare i cittadini alle urne prima di eventuali crisi politiche o ulteriori incertezze. La situazione rimane in equilibrio tra le diverse posizioni dei principali protagonisti politici, senza decisioni definitive al momento.

A Palazzo Chigi si inizia a valutare l'ipotesi della fuga alle urne prima che sia troppo tardi. Giorgia Meloni si trova faccia a faccia con sondaggi in calo, alleati freddi e conti stretti e la pressione aumenta La tentazione c’è, eccome. Non è ancora il piano A della presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, ma dalle parti di Palazzo Chigi qualcuno ha iniziato a guardare le urne come si guarda l’uscita di emergenza, con un misto di speranza e panico. DentroFratelli d’Italiagira una metafora culinaria firmataGiovanbattista Fazzolari: “Rischiamo di finire come una salsiccia sulla brace“. La cui traduzione indica il rosolarsi lentamente fino alle prossime elezioni, dopo la batosta referendaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni come la salsiccia sulla brace: voto subito o lenta cottura?

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