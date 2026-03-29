Nei sondaggi, il consenso nei confronti del governo si riduce, mentre il risultato di un referendum recente ha modificato gli equilibri politici. La votazione ha portato a una battuta d’arresto per le posizioni assunte dal presidente del Consiglio, influenzando anche la percezione pubblica sulla stabilità dell’esecutivo. Il risultato ha segnato un cambiamento rispetto alle aspettative precedenti.

La sconfitta al referendum segna un punto di svolta che va oltre il risultato in sé. Non è solo una bocciatura di merito, ma un passaggio politico che incrina l’immagine di solidità costruita da Giorgia Meloni negli ultimi anni. Il voto ha rimesso in movimento un sistema che sembrava cristallizzato, mostrando un elettorato più mobile e meno scontato di quanto apparisse. Ed è proprio questo movimento, più ancora dei numeri, a pesare sul presente della maggioranza. Nei giorni successivi al voto, il clima è cambiato. Dentro il centrodestra emergono tensioni che erano rimaste sotto traccia, mentre all’esterno si riapre uno spazio politico che fino a poche settimane fa sembrava chiuso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni arretra nei sondaggi, il referendum cambia tutto: l’incubo Vannacci ora è reale

Articoli correlati

Nei sondaggi politici Meloni arretra, Conte cresce e riapre la sfida nel centro-sinistraI sondaggi elettorali post referendum certificano un arretramento per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde il -0,6% e va al 29,2%.

“Terremoto Vannacci”. Sondaggi, cambia tutto: come voterebbero oggi gli italianiFratelli d’Italia cala, frenano anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle.

Aggiornamenti e notizie su Meloni arretra

Temi più discussi: Nei sondaggi politici Meloni arretra, Conte cresce e riapre la sfida nel centro-sinistra; Sondaggi politici, Giorgia Meloni resiste al 29% mentre crescono Schlein e Conte; Trump arretra ancora (36%) nei sondaggi: prezzi e Iran lo logorano; Sondaggi politici post referendum, ecco cosa succederebbe se si votasse oggi.

Nei sondaggi politici Meloni arretra, Conte cresce e riapre la sfida nel centro-sinistraI sondaggi elettorali mostrano la flessione di FdI mentre avanzano PD e soprattutto M5S: ipotesi di un’alleanza larga contro il centro-destra ... quifinanza.it

Sondaggio Ghisleri, botta per Meloni dopo il referendum: FdI cala, cresce il M5S ma il centrodestra resta avantiIl referendum lascia il segno ma non cambia i rapporti di forza. Il sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri fotografa un ... thesocialpost.it

Scontro aperto ai vertici del governo: Giorgia Meloni chiede pubblicamente le dimissioni, ma Daniela Santanchè non arretra: “Non mi dimetto”. Tra tensioni nella maggioranza e tentativi di mediazione, la partita ora rischia di spostarsi in Parlamento con il voto - facebook.com facebook

Cosa farà Meloni Non si può arretrare x.com