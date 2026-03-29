Un cane di nome Stanley ha individuato nel giardino di una proprietà nel Devon un reperto storico risalente al 1865, collegato a un noto caso di omicidio dell’epoca vittoriana. L’animale ha fiutato qualcosa di insolito, portando alla scoperta di un reperto che potrebbe contribuire a fare luce su illeciti del passato. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti per ulteriori verifiche.

Un Labrador di nome Stanley ha rinvenuto nel giardino di casa, nel Devon, un reperto storico che potrebbe gettare nuova luce su un celebre omicidio dell’epoca vittoriana. Scavando con insistenza nello stesso punto, l’animale ha portato alla luce una boccetta di vetro blu con la scritta incisa “Da non assumere”, tipica dei contenitori di veleno del XIX secolo. La scoperta collega l’abitazione dei proprietari, situata a Clyst Honiton, al tragico caso di Mary Ann Ashford, condannata a morte nel 1866 per aver avvelenato il marito. Paul Phillips, il proprietario di Stanley, ha assistito per giorni ai tentativi del suo cane di disseppellire qualcosa di specifico nel perimetro della proprietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meglio di un investigatore: il cane detective Stanley fiuta qualcosa in giardino e risolve un cold case del 1865

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