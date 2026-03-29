Si diffonde la notizia che Meghan Markle avrebbe predisposto un piano B, ma si discute se questo preveda ancora la presenza del Principe Harry. La questione riguarda principalmente le strategie future della ex attrice e della sua famiglia, con alcune fonti che affermano che il progetto alternativo non includa più il duca di Sussex. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza conferme ufficiali.

C’è chi giura che Meghan Markle abbia già un piano B. E chi, invece, si chiede se in quel piano ci sia ancora posto per il Principe Harry. Sei anni dopo l’addio a Londra, i Sussex si trovano a fare i conti con una realtà molto diversa da quella immaginata: i soldi – così come la fortuna – sembrano esauriti. Meghan Markle, cosa non sta funzionando. La villa da 10,5 milioni di sterline a Montecito, gli accordi miliardari con Netflix e Spotify: tutto lasciava presagire un futuro dorato lontano dalla Famiglia Reale. Ma qualcosa si è incrinato. Variety ha usato parole durissime nei confronti dei Sussex, scrivendo che Netflix sarebbe “esausto”. Di cosa? Del loro schema narrativo: sempre la stessa storia, quella dell’addio alla vita reale, raccontata in modi diversi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, il piano B non include Harry: la fortuna è finita

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