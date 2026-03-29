La squadra di pallavolo Megabox Ondulati del Savio torna in campo dopo le recenti partite e si prepara per una trasferta in un giorno insolito, il lunedì. L’incontro si svolgerà contro le cugine di San Giovanni, segnando una nuova sfida nel campionato. La squadra si sta preparando con impegno per questa partita, senza ulteriori dettagli sulle modalità o i risultati recenti.

Si torna subito a giocare. Trasferta in un insolito lunedì per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, in campo il 30 marzo alle 20 al Palasport di Cervia contro le cugine della Omag-MT San Giovanni in Marignano nel quarto impegno del Girone B dei Play-off per la qualificazione alla Challenge Cup 202627. La squadra biancoverde ha conquistato la seconda vittoria consecutiva e arriva a Cervia determinata a continuare l’inseguimento verso la prima posizione del raggruppamento, che permetterebbe alle tigri di continuare il cammino e di misurarsi nella finale secca di sabato 18 aprile contro la vincente del Girone A. Al momento la classifica del girone vede al primo posto la Honda Cuneo con 8 punti in 4 partite, menre la Megabox è seconda a due lunghezze di distacco, ma con una partita in meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Megabox, dopo il sogno impegni a raffica. Si scende in campo con le cugine di San Giovanni

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